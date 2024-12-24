«Накануне вечером выпил немного вина». Боттас – о том, как решил провести дома триатлон

Финский гонщик Валттери Боттас рассказал, как ему пришла в голову идея провести дома полноценный триатлон, проплыв 3,8 км, проехав на велосипеде 180 км и пробежав 42 км.

«К сожалению, я не получил особого удовольствия от борьбы на трассе [в Формуле-1]. Но я пытаюсь компенсировать это своей жизнью вне гонок, занимаясь другими делами, потому что мне нужны острые ощущения.

Например, гравийный велочемпионат мира. Я хотел квалифицироваться на него, хотел соревноваться. Я поставил себе цель, и достиг её, финишировав более или менее в середине, и я был очень рад этому. Так что, если отбросить все эти вещи, я делаю это, потому что мне нужно это чувство достижения целей и всё такое. Вот почему я в целом очень, очень счастлив.

Домашний триатлон? На самом деле накануне вечером я выпил немного вина, а потом подумал: «Завтра сделаю полноценный триатлон». Так что, да, в 6 утра в бассейн, и поехали!

На полпути я подумал: что я делаю? Зачем я это начал? Но потом я подумал: «Ладно, я уже на полпути. Теперь уже не остановиться». Поэтому мне пришлось его закончить.

Я рад, что сделал это. Пройти через это, довольно поучительный опыт. Вы просто делаете это на силе воли. И это довольно крутое чувство, когда вы это завершаете», — приводит слова Боттаса Motorsport.