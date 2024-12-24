Ральф Шумахер — о Хэмилтоне в «Феррари»: люди не будут терпеть больше полугода

Бывший гонщик Формулы-1, шестикратный победитель Гран-при Ральф Шумахер полагает, что итальянские болельщики и СМИ не станут долго ждать от Льюиса Хэмилтона успехов и довольно быстро начнут оказывать на него давление.

«Ожидания высоки, как и эмоции. Люди не будут терпеть больше полугода, если дела пойдут не очень. Он не привык к внешнему давлению. В Италии часы тикают немного иначе.

Даже во времена Михаэля они хотели уволить Жана Тодта из-за того, что успехи затянулись. Михаэль помешал этому, и в конце концов всё закончилось хорошо. К сожалению, я сомневаюсь в этом в случае с Льюисом. Но, возможно, ему повезёт, и машина ему подойдёт. Тогда всё может сложиться очень хорошо. Однако у меня есть сомнения.

Самое большое отличие заключается в том, что Михаэль, помимо многих других качеств, смог совместно с инженерами разработать машину, идеально соответствующую его стилю вождения. Льюис не может этого сделать. Если вы внимательно послушаете, что говорят техники «Мерседеса», он никогда не мог этого сделать.

Тото Вольф не раз подчёркивал, что гонщик должен давить на газ, а инженеры должны развивать машину. Но он сказал это, потому что его гонщики, по-видимому, не способны давать правильные указания», — приводит слова Шумахера Planet F1.