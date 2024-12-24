Расселл — о руководстве в GPDA: не думал, что это будет настолько политизировано

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл признался: до назначения на должность директора Ассоциации гонщиков Гран-при он не ожидал, что у него будет так много политизированных дел.

«Когда я соглашался занять эту должность в GPDA, то и не думал, что у меня будет столько дел и что это будет настолько политизировано. На самом деле я совсем ничего не понимаю в этой стороне спорта. Я думал, что в основном придётся иметь дело с безопасностью гонок, со спортивными моментами.

Сейчас же мы, похоже, говорим только о политике в спорте. Не хочу слишком много комментировать это [изменения в системе соответствия ФИА], поскольку недостаточно осведомлён, чтобы делать такие предположения. Но, думаю, это подняло тему того, что мы хотим только лучшего для спорта. Мы хотим прозрачности. И мы хотим помочь ФИА», — приводит слова Расселла Autosport.