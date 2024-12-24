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Хельмут Марко заявил, что Ферстаппен не уйдёт в декретный отпуск

Хельмут Марко заявил, что Ферстаппен не уйдёт в декретный отпуск
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал шутку Макса Ферстаппена о том, что он наберёт 12 штрафных баллов, чтобы во время дисквалификации получить свободное время, которое он может провести с Келли Пике и ребёнком, которого ждёт пара.

«Я в это не верю. Макс — семьянин, но его приоритет – гонки. Если только не возникнут исключительные обстоятельства. Хотя соперники, возможно, и хотели бы, чтобы это произошло.

Гонщик становится на три десятых медленнее, как только становится отцом? Это означало бы, что Макс был бы на уровне других топовых гонщиков, но он все равно был бы быстрее», — приводит слова Марко немецкое издание Sport.

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