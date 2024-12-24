Сын Рубенса Баррикелло подписал контракт с «Астон Мартин» в WEC

Эдуардо Баррикелло, сын бывшего гонщика Формулы-1 Рубенса Баррикелло, в следующем году проведёт полноценный сезон в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC). 23-летний бразильский гонщик подписал контракт с клиентской командой «Астон Мартин» Spirit of Leman, выступающей в классе LMGT3.

Напарниками Эдуардо Баррикелло в сезоне-2025 будут Дерек Дебур и Валентин Хассе Клот. Они будут пилотировать машину Vantage AMR LMGT3 EVO.

Его отец, Рубенс, был известным гонщиком Формулы-1, напарником семикратного чемпиона Михаэля Шумахера в «Феррари» с 2000 по 2005 годы. Баррикелло дебютировал в Формуле-1 в 1993 году в составе команды «Джордан», а завершил карьеру в конце сезона 2011 года в «Уильямсе».