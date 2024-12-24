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Вассёр высказался о повышенном давлении на «Феррари» после прихода Хэмилтона

Вассёр высказался о повышенном давлении на «Феррари» после прихода Хэмилтона
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр настаивает, что повышенное внимание и давление после перехода Льюиса Хэмилтона не должно помешать итальянской команде добиться своих целей.

«Да, к нам будет приковано много внимания, но это не должно отвлекать нас от нашей единственной цели — победы. Нас не беспокоит повышенное давление, я и так постоянно нахожусь под пристальным вниманием и стараюсь быть лучше.

Я никогда не бываю доволен, сам на себя давлю. Даже во второстепенных сериях ты берёшь на себя большую ответственность, поскольку от твоих решений может зависеть судьба команды.

Мы постоянно живём под давлением. Со временем я стал менее эмоциональным, и это помогает мне лучше справляться с ситуациями», — приводит слова Вассёра Planet F1.

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