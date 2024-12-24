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Эксперт объяснил, почему Ферстаппен может перейти в «Уильямс»

Эксперт объяснил, почему Ферстаппен может перейти в «Уильямс»
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Бывший механик «Макларена», а ныне автоспортивный эксперт Марк Пристли предположил, что у Макса Ферстаппена может возникнуть соблазн перейти из «Ред Булл» в «Уильямс».

«Сейчас рынок пилотов очень сложный, потому что все обратили взор на 2026 год, когда вступит в силу новый регламент. Нужно выбрать команду, которая, по вашему мнению, создаст лучшую машину, и это может быть «Уильямс». Сложный выбор.

Если бы вы были на месте Макса Ферстаппена, вы бы смотрели на «Макларен», но у них уже есть два молодых гонщика, которые будут выступать там долго. «Мерседес» сейчас не на вершине, но все знают, что это надёжная команда и там очень хорошие специалисты.

Мы знаем, что Ферстаппен много общался с «Мерседесом». Но можно обратить внимание и на «Уильямс», который под руководством Джеймса Ваулза усиленно готовится к 2026 году. Я точно знаю, что они рассчитывают конкурировать с лучшими командами пелотона, и это возможность для Ферстаппена», — приводит слова Пристли Planet F1.

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