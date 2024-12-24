Боттас назвал основной недостаток «Кик-Заубера» по сравнению с топ-командами

Финский гонщик Валттери Боттас рассказал, что частая смена руководства и ключевых специалистов была большим недостатком «Кик-Заубера» по сравнению с ведущими командами.

«Не было достаточной стабильности в плане руководства. У нас сменилось три руководителя за три года, и с каждой такой сменой менялись и ключевые люди на своих постах. Люди уходили и приходили, так что это, естественно, требует времени. Думаю, у нас просто не было прочного фундамента, на котором можно было бы строить. Как будто мы что-то строим, а потом оно рушится, и мы начинаем снова.

Это было большим преимуществом «Мерседеса», когда я там был. У всех были очень-очень долгие контракты. Всегда была стабильность. Так что вы могли просто сосредоточиться на работе и не тратить время на поиск новых людей или их увольнение. Думаю, во многих топ-командах так же», — приводит слова Боттаса Motorsport.