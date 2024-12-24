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Эксперт заявил, что в контракте Хэмилтона с «Феррари» есть запрет на командные приказы

Эксперт заявил, что в контракте Хэмилтона с «Феррари» есть запрет на командные приказы
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Нидерландский гонщик, а ныне эксперт Формулы-1 Том Коронел уверен, что при составлении контракта с «Феррари» семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон внёс в него пункт, запрещающий командные приказы.

«Будут ли в «Феррари» командные приказы в 2025 году? Нет, этого не произойдёт. Я уверен, что контракт Льюиса составлен таким образом, что командных приказов не будет.

Я действительно считаю, что Льюис из тех людей, и все это видели: «Если ты даёшь, то и получаешь взамен. Я помогу тебе один раз, а потом вы вернёте мне».

Посмотрите на последний этап в Абу-Даби, как он боролся с Расселлом. Но чтобы так было весь сезон? Этого не может быть!» — приводит слова Коронела RacingNews365.

Напомним, напарником Льюиса Хэмилтона в «Феррари» будет монегаск Шарль Леклер.

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