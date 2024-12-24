В «Уильямсе» рассказали о рабочем плане для Колапинто в 2025 году

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз рассказал о рабочих планах для Франко Колапинто на следующий сезон Формулы-1, в котором он остался без места в пелотоне.

«У нас будет для него двухлетняя машина. Он будет много ездить, чтобы поддерживать максимальную скорость.

Я уже делал так ранее с Эстебаном Оконом, когда он выбывал на год из чемпионата. По сути, Эстебан сейчас здесь и по-прежнему сильный гонщик. Есть вещи, которые мы можем сделать эффективно, чтобы сохранить его форму», — приводит слова Ваулза RacingNews365.

Колапинто провёл последние девять гонок сезона-2024 в составе «Уильямса» и принёс британской команде пять очков. Однако аргентинец не будет выступать за «Уильямс» в следующем году, поскольку команда имеет контракты с Алексом Албоном и Карлосом Сайнсом.