Ральф Шумахер — о Дуэне в «Альпин»: думаю, у Бриаторе были другие планы

Бывший гонщик Формулы-1, шестикратный победитель Гран-при Ральф Шумахер заявил, что до сих пор не может поверить, что Джек Дуэн получил место в «Альпин» на следующий год. Он считает, что исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе выбрал бы другой вариант, если бы у него было больше времени.

«В Формуле-1 у вас не так много времени [на принятие решений]. Есть достаточно молодых гонщиков, которые ждут своего шанса. Мне в любом случае любопытно, и впереди ещё много интересного, в том числе и в «Альпин».

Я всё ещё не могу поверить, что они подписали Джека Дуэна, хотя контракт уже заключён. Думаю, у Флавио Бриаторе были какие-то другие планы», — приводит слова Шумахера Sky Germany.

Отметим, что одним из претендентов на место в «Альпин» ранее считался Мик Шумахер.