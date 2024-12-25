Йос Ферстаппен рассказал, почему Макс отказался помочь Пересу в Сан-Паулу-2022

Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, раскрыл подробности ситуации на Гран-при Бразилии 2022 года, когда уже обеспечивший себе чемпионство Макс категорически отверг просьбу команды «Ред Булл» пропустить вперёд своего напарника Серхио Переса, который боролся за вице-чемпионство с Шарлем Леклером.

«Этот вопрос обсуждался. Макс говорил об этом перед поездкой в Бразилию, и они [команда] не собирались делать подобные запросы и просьбы, но неожиданно этот вопрос всё равно прозвучал по командному радио.

Макс тогда ответил очень чётко. Он не оставляет места для сомнений, даже в таких вопросах», — приводит слова Ферстаппена-старшего Formule1.