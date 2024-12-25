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Льюис Хэмилтон стал самым популярным гонщиком у игроков F1 24

Льюис Хэмилтон стал самым популярным гонщиком у игроков F1 24
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Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон стал самым популярным гонщиком среди игроков гоночного симулятора EA SPORTS F1 24. Об этом сообщает Motorsport Week со ссылкой на SportsPro.

В игре F1 24 был существенно переработан режим карьеры, что позволило игрокам соревноваться от лица реальных гонщиков. Раньше геймерам разрешалось создавать только собственных виртуальных персонажей.

Именно Хэмилтона чаще всего выбирали игроки для этого режима. Сообщается, что геймеры в основном брали Хэмилтона, чтобы иметь возможность выиграть восьмой чемпионский титул. Кроме того, они хотели воспользоваться последним шансом посоревноваться за Хэмилтона в «Мерседесе».

Самыми востребованными трассами F1 24 стали «Сахир», «Альберт-Парк» и «Джидда», в то время как классические трассы, такие как «Имола», «Монца» и «Спа-Франкоршам», были менее популярны среди пользователей игры.

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