Контракт Дуэна с «Альпин» гарантирован лишь на несколько гонок — Motorsport

Контракт австралийского пилота Джека Дуэна с «Альпин» гарантирован лишь на несколько гонок следующего сезона Формулы-1. Как информирует Motorsport Italia, за это время он должен убедить руководство французской команды в том, что место боевого пилота должно принадлежать ему. По сведениям источника, главным кандидатом на замену Дуэну в случае неудовлетворительных результатов станет аргентинец Франко Колапинто.

Напомним, Дуэн заменит в составе «Альпин» французского пилота Эстебана Окона. Тот, в свою очередь, в новом сезоне будет выступать за гоночный коллектив из США «Хаас».

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