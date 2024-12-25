Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Контракт Дуэна с «Альпин» гарантирован лишь на несколько гонок — Motorsport

Контракт Дуэна с «Альпин» гарантирован лишь на несколько гонок — Motorsport
Комментарии

Контракт австралийского пилота Джека Дуэна с «Альпин» гарантирован лишь на несколько гонок следующего сезона Формулы-1. Как информирует Motorsport Italia, за это время он должен убедить руководство французской команды в том, что место боевого пилота должно принадлежать ему. По сведениям источника, главным кандидатом на замену Дуэну в случае неудовлетворительных результатов станет аргентинец Франко Колапинто.

Напомним, Дуэн заменит в составе «Альпин» французского пилота Эстебана Окона. Тот, в свою очередь, в новом сезоне будет выступать за гоночный коллектив из США «Хаас».

Материалы по теме
В Формуле-1 появятся аж 6 дебютантов: кто такие и чего от них можно ждать
В Формуле-1 появятся аж 6 дебютантов: кто такие и чего от них можно ждать

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android