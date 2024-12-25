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Ферстаппен ответил на вопрос о самом большом уроке, усвоенном в завершившемся сезоне

Ферстаппен ответил на вопрос о самом большом уроке, усвоенном в завершившемся сезоне
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос о самом большом уроке, который команда извлекла в завершившемся сезоне Формулы-1.

«Самый большой урок? То, как мы справлялись с трудными моментами как команда. Это было довольно напряжённо для всех. Думаю, мы действительно сплотились и стали сильнее», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

Напомним, Ферстаппен досрочно гарантировал себе чемпионский титул в прошлом сезоне Формулы-1. Его Макс добыл после Гран-при Лас-Вегаса, где ему было достаточно финишировать впереди пилота «Макларена» Ландо Норриса. Макс в итоге был пятым, а Ландо – шестым. Это чемпионство стало четвёртым подряд для нидерландца.

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