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Нико Хюлькенберг ответил на вопрос по поводу возможного завершения карьеры

Нико Хюлькенберг ответил на вопрос по поводу возможного завершения карьеры
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Гонщик «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг рассказал, в каком случае задумается о завершении карьеры. В настоящий момент немцу 37 лет.

«Я наслаждаюсь своими выступлениями и здорово провожу время. Для меня важно, чтобы я чувствовал себя достаточно быстрым, чтобы быть в состоянии бросать вызов молодым парням и побеждать их, а также приносить пользу команде. Пока это так, у меня будет работа, и я буду здесь. Когда же почувствую, что у меня больше нет этого, вероятно, я буду первым, кто признает этот факт. После чего уйду», — приводит слова Хюлькенберга издание Racingnews365.

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