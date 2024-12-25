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«Чистое самоубийство». Эдди Джордан жёстко раскритиковал «Феррари» за уход Сайнса

«Чистое самоубийство». Эдди Джордан жёстко раскритиковал «Феррари» за уход Сайнса
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Бывший владелец команды Формулы-1 ирландец Эдди Джордан раскритиковал «Феррари» за уход испанца Карлоса Сайнса-младшего.

«Я сказал Джону Элканну, главе «Феррари», какого чёрта они решили отказаться от Сайнса, когда у них была хорошо организованная команда? Все хорошо сработались, да и пилоты ладили. У Фреда Вассёра был очень хороший шанс достичь успеха для этой команды.

Льюис Хэмилтон – очень приятный парень, возможно, один из лучших на текущей решётке. Но отказаться от Сайнса для Элканна — чистое самоубийство», — сказал Джордан в подкасте Formula for Success.

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