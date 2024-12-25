Марио Андретти — о борьбе Норриса и Ферстаппена в прошлом сезоне: Ландо удивил сам себя

Чемпион Формулы-1 1978 года Марио Андретти поделился мнением о выступлении гонщика «Макларена» Ландо Норриса в завершившемся сезоне. Также Андретти отдал должное другому пилоту британской команды Оскару Пиастри.

«Ландо проделал невероятную работу. Он действительно привнёс существенный интерес к Формуле-1, поскольку смог напрямую сразиться с Максом, и я думаю, что в некотором смысле он удивил сам себя своим выступлением. Также следует отдать должное «Макларену» за работу над машиной, потому что здорово себя проявил не только Ландо, но и Оскар Пиастри, продемонстрировавший свои возможности», — приводит слова Андретти Racingnews365.

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