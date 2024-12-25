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«Какое-то безумие». Отец Макса Ферстаппена высказался о выступлении сына в прошлом сезоне

«Какое-то безумие». Отец Макса Ферстаппена высказался о выступлении сына в прошлом сезоне
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Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, ответил на вопрос по поводу выступления сына в прошлом сезоне Формулы-1.

«Чем больше всего горжусь? Каким позитивным Макс оставался – на трассе и за её пределами. А также тем, как он взаимодействует с командой. Какое-то безумие то, как он продолжал двигаться вперёд. Он не расслаблялся ни на секунду. Действительно здорово! Он всегда оставался очень позитивным», — приводит слова Ферстаппена-старшего Formule1.

Напомним, Ферстаппен досрочно стал чемпионом в сезоне-2024. Титул нидерландский гонщик гарантировал себе после Гран-при Лас-Вегаса, где ему было достаточно финишировать впереди пилота «Макларена» Ландо Норриса. Макс в итоге был пятым, а Ландо – шестым. Это чемпионство стало четвёртым подряд для нидерландца.

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