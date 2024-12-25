«В этом он очень похож на Хэмилтона». Штайнер высказался об изменениях Алонсо как гонщика

Бывший руководитель «Хааса», ныне эксперт Формулы-1 Гюнтер Штайнер поделился мнением об изменении подхода к гонкам испанского пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Это всего лишь моё мнение, но в дополнение к победе в чемпионате мира по гонкам на выносливость, когда он был вне Формулы-1, и двум победам на Ле-Мана, Фернандо научился заставлять своё эго работать на него, что, возможно, не так хорошо удавалось ему в предыдущие годы. Посмотрите на него сейчас. Он спокоен, уверен в себе и ведёт себя безукоризненно, а это значит, что он может вложить всю свою эмоциональную и физическую энергию в то, чтобы блестяще выступать на трассе. В этом отношении он очень похож на Льюиса Хэмилтона», — приводит слова Штайнера Crash.net со ссылкой на его книгу «Нефильтрованный» (Unfiltered).

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