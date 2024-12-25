Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«В этом он очень похож на Хэмилтона». Штайнер высказался об изменениях Алонсо как гонщика

«В этом он очень похож на Хэмилтона». Штайнер высказался об изменениях Алонсо как гонщика
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший руководитель «Хааса», ныне эксперт Формулы-1 Гюнтер Штайнер поделился мнением об изменении подхода к гонкам испанского пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Это всего лишь моё мнение, но в дополнение к победе в чемпионате мира по гонкам на выносливость, когда он был вне Формулы-1, и двум победам на Ле-Мана, Фернандо научился заставлять своё эго работать на него, что, возможно, не так хорошо удавалось ему в предыдущие годы. Посмотрите на него сейчас. Он спокоен, уверен в себе и ведёт себя безукоризненно, а это значит, что он может вложить всю свою эмоциональную и физическую энергию в то, чтобы блестяще выступать на трассе. В этом отношении он очень похож на Льюиса Хэмилтона», — приводит слова Штайнера Crash.net со ссылкой на его книгу «Нефильтрованный» (Unfiltered).

Материалы по теме
Магнуссен предпочёл Алонсо всем предложенным ему гонщикам, кроме одного

Алонсо с пивом отмечает чемпионство «Байера»:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android