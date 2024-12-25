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Вильнёв: Хэмилтону нечего доказывать в «Феррари», он добился всего

Вильнёв: Хэмилтону нечего доказывать в «Феррари», он добился всего
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Чемпион мира канадец Жак Вильнёв не считает, что семикратный победитель чемпионата британец Льюис Хэмилтон находится под давлением из-за перехода в «Феррари».

«Шарль [Леклер] хочет стать чемпионом мира и золотым мальчиком «Феррари». Что же касается Льюиса, то ему нечего доказывать, он добился всего. Единственное, чего ему не хватает – это победы с «Феррари».

Когда на твоём счету столько побед, чемпионатов, вряд ли что-то изменит твою жизнь. Но спортсменам всегда нужна морковка, за которой нужно бежать, что-то, к чему нужно стремиться. Он может стать лучшим гонщиком всех времён, победив с «Феррари», — приводит слова Вильнёва издание Mirror.

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