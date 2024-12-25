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Макс Ферстаппен назвал чемпионат, в котором хотел бы попробовать свои силы

Макс Ферстаппен назвал чемпионат, в котором хотел бы попробовать свои силы
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что хотел бы попробовать свои силы в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым гонкам MotoGP.

«Я большой поклонник MotoGP, стараюсь смотреть каждую гонку. Даже беру с собой iPad во время уикендов, чтобы ничего не пропустить. Я бы с удовольствием попробовал свои силы, но, думаю, это было бы сложно. Разумно начать с Moto2 или Moto3, прежде чем пробовать MotoGP. Мне бы очень хотелось, но я понимаю обеспокоенность команды. Так что пока довольствуюсь как зритель», — приводит слова Ферстаппена AS.

Ранее отец Макса Ферстаппена высказался о выступлении сына в прошлом сезоне Формулы-1.

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