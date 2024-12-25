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Бриаторе: начнём сезон с Гасли и Дуэном, а там посмотрим

Бриаторе: начнём сезон с Гасли и Дуэном, а там посмотрим
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Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе вновь намекнул на возможность изменения состава пилотов по ходу следующего сезона Формулы-1.

«Единственное, в чём можно быть уверенным, — это смерть. Мы начнём год с Пьером Гасли и Джеком Дуэном, я это гарантирую. А дальше посмотрим по ходу сезона.

Я должен помочь команде достичь положения, в котором она сможет добиться результатов. Гонщик — это тот, кто должен завершить работу почти тысячи людей, стоящих за ним. Каждый из этих сотрудников работает всего на двоих гонщиков. И если есть пилот, который не добивается прогресса, который не приносит результатов, его заменят», — приводит слова Бриаторе Le Parisien.

Напомним, ранее были слухи об интересе «Альпин» к аргентинскому гонщику «Уильямса» Франко Колапинто.

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