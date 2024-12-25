Хорнер — о выступлении Ферстаппена в прошлом сезоне: он ни разу не паниковал

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер отметил помощь гонщика Макса Ферстаппена, которую он оказывал команде на протяжении прошлого сезона Формулы-1.
«Макс ни разу не паниковал. Даже в трудные дни он проводил много времени с инженерами, засучив рукава и не отрываясь от работы. Он работал за кулисами на симуляторе, со специалистами по аэродинамике и просто говорил: «Хорошо, вот на чём вам нужно сосредоточиться, вот в чём заключается ключевая проблема», — приводит слова Хорнера Motorsport.
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