Хорнер — о проблемах в начале сезона-2024: не хотел бы я повторить этот год

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о трудном периоде в начале года, когда его обвинили в ненадлежащем поведении по отношению к своей подчинённой.

«Нужно всегда придерживаться своих принципов и убеждений. Я получил колоссальную поддержку от всей команды. Хотя в паддоке было много шума, всякий раз, когда вы пересекали красную линию и входили в боксы, всё было как обычно.

Никогда не сдавайся, и ты узнаешь, кто твои друзья, и 100% я не думал об уходе, но не хотел бы я повторить этот год.

Думаю, то, что мы достигли результатов в декабре, является свидетельством силы и глубины нашей команды. Я просто верил в себя и в процесс и сосредоточился на том, чтобы мы продолжали побеждать и добиваться результатов.

Я получил огромную поддержку от своей семьи и жены, и в конечном итоге это самое главное», — приводит слова Хорнера RacingNews365.