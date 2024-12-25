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GQ опубликовал топ-10 самых богатых гонщиков в истории Формулы-1

GQ опубликовал топ-10 самых богатых гонщиков в истории Формулы-1
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GQ (Gentlemen’s Quarterly), ежемесячный мужской журнал о моде и стиле, бизнесе и спорте, привёл список самых богатых гонщиков в истории Формулы-1. В этом рейтинге учтены все совокупные доходы действующих и бывших пилотов Ф-1.

Список самых богатых гонщиков в истории Формулы-1 по версии GQ:

1. Михаэль Шумахер — $ 592,4 млн.
2. Льюис Хэмилтон — $ 281 млн.
3. Фернандо Алонсо — $ 256 млн.
4. Кими Райкконен — $ 179,5 млн.
5. Ники Лауда — $ 197 млн.
6. Дженсон Баттон — $ 146,8 млн.
7. Себастьян Феттель — $ 136,8 млн.
8. Марио Андретти — $ 126,7 млн.
9. Эдди Ирвайн — $ 116,7 млн.
10. Ален Прост — $ 97,8 млн.

Ранее журнал GQ назвал Льюиса Хэмилтона самым стильным мужчиной 2024 года. Семикратный чемпион Формулы-1 опередил в финале голосования австралийского актёра Джейкоба Элорди.

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