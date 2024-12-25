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Марко: Лоусону нужно признать, что Ферстаппен лучший, и не пытаться его победить

Марко: Лоусону нужно признать, что Ферстаппен лучший, и не пытаться его победить
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что нужно делать Лиаму Лоусону, чтобы не повторить ошибок предыдущих напарников лидера австрийской команды Макса Ферстаппена.

«Лиам Лоусон — самый сильный в психологическом плане из наших юниоров, хотя у него мало проведённых Гран-при.

Но важно понимать, что, выступая вместе с Максом, вы не сможете его победить. Этого не может сделать никто. Он будет напарником лучшего гонщика Формулы-1 и не должен пытаться — как это делали многие коллеги — искать что-то в его пилотировании, в его странных настройках или в плане стратегии. Нужно признать, что он [Ферстаппен] лучший, и не пытаться его победить. Это было ошибкой всех его напарников», — приводит слова Марко немецкое издание Sport.

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