Алонсо — о Стролле: он гонялся на неконкурентоспособных машинах 90% своей карьеры

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался в защиту своего напарника Лэнса Стролла, отметив, что СМИ слишком строги к канадскому гонщику.

«Внимание [к нему] всегда будет строже, чем должно быть. Таков мир, в котором мы живём. Он выигрывал каждую гоночную категорию до прихода в Формулу-1. У него были некоторые хорошие выступления в Формуле-1 и некоторые плохие выступления в Формуле-1, как и у всех, и ему не везло, что он гонялся на неконкурентоспособных машинах 90% своей карьеры, что было бы тяжело для любого гонщика. Как мы не раз видели ранее, если у вас неконкурентоспособная машина, вы не задержитесь надолго в Формуле-1.

У Лэнса были неконкурентоспособные машины в течение многих лет, но он по-прежнему мечтает однажды получить сильную, так что это наша задача как команды — иметь конкурентоспособный болид», — приводит слова Алонсо GP Blog.