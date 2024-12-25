Оскар Пиастри оценил своё умение работать с шинами

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри заявил, что значительно улучшил свои навыки работы с шинами «Пирелли» по сравнению с его дебютным сезоном 2023 года, но считает, что ему ещё нужно улучшить этот компонент.

«Не знаю, можно ли сказать, что освоил [работу с шинами]. Значительно улучшил, но ещё не освоил. Думаю, в этом году было две или три гонки, где ситуация по-прежнему оставалась сложной, не в такой степени, как в прошлом году, но всё равно в этом плане было сложно, однако во всех остальных случаях улучшение невероятное.

Поэтому я чувствую, что теперь гораздо лучше знаю, что мне нужно делать, чтобы управлять шинами, хотя этому приходится учиться на собственном горьком опыте, что может быть довольно болезненно. Но я действительно добился больших улучшений», — приводит слова Пиастри Autosport.