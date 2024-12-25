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Эдди Джордан похвалил «Ред Булл» за порядочность при переговорах об уходе Ньюи

Эдди Джордан похвалил «Ред Булл» за порядочность при переговорах об уходе Ньюи
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Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан лестно отозвался о руководстве «Ред Булл», которое порядочно повело себя при переговорах об уходе Эдриана Ньюи, другом и менеджером которого Джордан является.

«Как удалось удержать сделку в тайне? Я много болтаю. Я ирландец. Ирландцы много болтают. Но когда дело касается денег и нужно держать язык за зубами, ты это делаешь. Неизменно. Это один из таких случаев. Эдриан тоже очень помогал. Я имею в виду, мы это обговорили: «Не подходи ко мне. Ничего не говори. Не делай этого или того. Давайте просто придерживаться обычного поведения». Он отлично сыграл эту роль.

За свою жизнь я заключил несколько действительно очень больших сделок, некоторые увенчались успехом, а некоторые — нет. Но я действительно считаю, что переговоры с «Ред Булл» были лучшими, самого высокого уровня.

Они были невероятно порядочными и правильными людьми, с которыми было приятно иметь дело. Они прекрасно понимали ситуацию, почему я разговаривал с ними, и положение Эдриана, который проработал там 18 лет и служил им верой и правдой. Но это была, вероятно, одна из самых больших сделок, которые я когда-либо заключал в своей жизни, не в финансовом, а в психологическом плане. Мне очень понравилось, как всё это прошло», – рассказал Джордан в подкасте Formula for Success.

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