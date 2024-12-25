Вильнёв — о Лоусоне: очень высокомерен для человека с таким небольшим опытом

Чемпион Формулы-1 Жак Вильнёв назвал Лиама Лоусона высокомерным из-за его отношения к соперникам, но выразил уверенность, что он сможет добиться хороших результатов в составе «Ред Булл».

«Пока рано говорить [о том, как Лоусон справится с Ферстаппеном]. Мы видели, как гонщики переходили в основную команду «Ред Булл» и очень быстро выгорали там. Лиам Лоусон был быстр и отлично справился с прошлой работой.

Хотя у него очень странное отношение к людям. Он очень высокомерен для человека с таким небольшим опытом. Так что посмотрим, как это отношение сработает с Максом и внутри команды. Если Лоусон будет быстр и начнёт давить Макса, возникнут трения.

Но если нет трения, это значит, что они не победители. Никому не нравится, когда приходит молодая поросль и поддавливает вас. Это либо заставляет вас ехать быстрее, либо вы выбрасываете свои игрушки из коляски. Новая Зеландия — это не та страна, которая приносит огромную пользу Формуле-1 или привлекает спонсоров. «Ред Булл» не стал бы рассматривать этот фактор. Им просто нужны лучшие гонщики.

Выступления Лиама продемонстрировали, что он является настоящим гонщиком, который не боится соревноваться с лучшими и побеждать их. Нет сомнений, что гоняться вместе с Максом, четырёхкратным чемпионом и, несомненно, одним из величайших гонщиков Формулы-1, — непростая задача, но я уверен, что Лиам сможет справиться с этим вызовом и добиться выдающихся результатов в следующем году», — приводит слова Вильнёва Express Sport.