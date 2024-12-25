Тото Вольф подвёл итоги сотрудничества с Хэмилтоном и поздравил болельщиков с Рождеством

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф поздравил болельщиков с окончанием сезона-2024 Формулы-1 и рождественскими праздниками.

«Всем привет! Я просто хотел поздравить всех вас с окончанием сезона-2024. Во-первых, поздравить с праздниками и поблагодарить вас за огромную поддержку в этом сезоне. Это очень много значит для нас – «Мерседеса». А во-вторых, уделить немного времени размышлениям об уходящем годе. В этом сезоне у нас было несколько невероятных моментов. Победы в Австрии и Бельгии, победа в Лас-Вегасе с финишем на первом и втором местах.

И кто может забыть девятый триумф Льюиса на Гран-при Великобритании в Сильверстоуне? Эти моменты никто из нас не забудет, и это стало невероятным началом нашего совместного пути. Каждый год наша цель — бороться за чемпионство. В этом году мы не смогли достичь этой цели в течение одного из самых конкурентоспособных сезонов в истории. Но все здесь, в «Мерседесе», сделают всё возможное, чтобы вернуться в борьбу за лидерство в 2025 году.

Следующий год ознаменует начало новой захватывающей главы в истории нашей команды. Мы с нетерпением ждём того, что будет впереди, поскольку двое выпускников нашей юниорской программы станут самым молодым дуэтом на стартовой решётке. Но это будет в следующем году. Завершая этот год, я хочу также вспомнить об удивительном 12-летнем пути, который мы проделали с Льюисом. Уже многое было сказано и написано. У нас была очень эмоциональная неделя в Абу-Даби, где Льюис провёл заключительную гонку за «Серебряные стрелы».

Это положило конец самому успешному в истории партнёрству между гонщиками и командой. Рекорды были побиты, а воспоминания останутся в памяти. Несмотря на то что мы не смогли завоевать вместе последний титул, наследие останется и Льюис всегда будет частью нашей семьи. Как я уже сказал по радио после финиша, если мы не сможем победить, мы искренне надеемся, что это сделаешь ты. Теперь мы потратим несколько дней на подзарядку наших батареек, прежде чем вернуться к активным действиям в новом году.

Я надеюсь, что вы также с удовольствием проведёте время с семьёй и друзьями в праздничный период, и я с нетерпением жду, когда вы все будете болеть за нас в 2025 году. Спасибо!» — говорится в сообщении Вольфа на странице «Мерседеса» в социальной сети X (ранее Twitter).