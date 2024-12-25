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Экс-пилот Формулы-1 заявил, что «Альпин» следует присмотреться к Пересу, а не к Колапинто

Экс-пилот Формулы-1 заявил, что «Альпин» следует присмотреться к Пересу, а не к Колапинто
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Семикратный победитель Гран-при Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя считает, что «Альпин» следует присмотреться к покинувшему «Ред Булл» Серхио Пересу.

«В Формуле-1 всё не чёрно-белое, а серое. С одной стороны, есть имеющий контракт Дуэн, который теоретически должен хорошо выступить, чтобы сохранить своё место. С другой стороны, многие люди предполагают, что Колапинто уже является тем, кто заменит Дуэна, но, когда люди рассматривали Колапинто, не было варианта с Чеко.

Многие говорят о Колапинто, который претендует на это место, но всё зависит от того, как себя покажет Дуэн. Я слышал, что ему гарантировано место на несколько гонок, и если всё пойдёт не очень, они могут поискать другой вариант», — приводит слова Монтойи GP Blog со ссылкой на колумбийское издание AS.

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