Механик «Ред Булл» рассказал о грязных методах борьбы коллег из «Мерседеса» в 2021 году

Механик «Ред Булл» Калум Николас рассказал о грязной борьбе, которую вела против них пит-бригада «Мерседеса» в 2021 году. Он отметил, что большинство команд обычно убирают кабели от гайковёртов, чтобы не мешать заезду/выезду гонщиков на соседние пит-столы, и это считается неписаным правилом хорошего тона.

«В 2021 году «Мерседес» перестал делать это. В середине года они просто оставляли тросы висеть, чтобы усложнить нам задачу. Это сильно раздражало нас, потому что, конечно, гонщикам приходилось объезжать эти тросы, и это затрудняло въезд на пит-стоп», — рассказал Николас в подкасте Road To Success, добавив, что «Ред Булл» затем стал поступать так же.

Напомним, судьба титула сезона-2021 решилась в спорной концовке Гран-при Абу-Даби. Чемпионом того года стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.