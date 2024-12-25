Сьюзи Вольф: через 10 лет вы увидите женщину, стартующую в гонке Формулы-1

Управляющий директор женской серии F1 Academy Сьюзи Вольф настаивает, что через 10 лет в Формуле-1 будет гонщица – участница главного в мире автоспортивного чемпионата.

«Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что мне пришлось усерднее трудиться, чтобы добиться уважения, потому что сама немного сомневалась в том, достаточно ли я хороша.

Конечно, были трудные моменты, потому что, когда ты одна, внезапно всё внимание уделялось моему полу, а не моим выступлениям на трассе.

Но я старалась не позволять этому отвлекать меня, потому что знала, что сила в результатах, и пока я достаточно хорошо справляюсь со своей работой на трассе… Но был и этот естественный скептицизм — я была молодой девушкой в среде, где доминировали мужчины.

Когда в Формуле-1 будет женщина-гонщик? Мне нравится быть оптимистом, но я и реалист. У нас есть несколько новых талантов, и я бы определенно хотела сказать, что через 10 лет вы увидите женщину, стартующую в гонке Формулы-1», — приводит слова Вольф BBC.

Сьюзи Вольф принимала участие в составе «Уильямса» в первой тренировке Гран-при Великобритании 2014 года, но ни разу не стартовала в гонке.

Последней гонщицей, выходившей на старт гонки Формулы-1, была Лелла Ломбарди, которая 48 лет назад приняла участие в 12 Гран-при за команды March и RAM.