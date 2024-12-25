Ферстаппен рассказал о своём приятном общении с Феттелем

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о своём общении с другим четырёхкратным чемпионом Формулы-1 Себастьяном Феттелем.

«Мы переписываемся практически после каждой гонки. Себастьян очень приятный парень, он мне очень нравится», — приводит слова Ферстаппена GP Blog.

Кроме того, Макс признался, что не ожидает, что его команда будет фаворитом в следующем году.

«В следующем году мы не будем фаворитами, но это нормально. У нас были проблемы, и теперь нам нужно двигаться вперёд и что-то менять. В последних 12 или 13 гонках мы не были самыми быстрыми. Нам нужно многое изменить, чтобы быть первыми, но, возможно, это и хорошо — не быть фаворитом хотя бы раз», — отметил он.