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Лоусон назвал плюсы и минусы перехода в «Ред Булл»

Лоусон назвал плюсы и минусы перехода в «Ред Булл»
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Новый гонщик «Ред Булл» Лиам Лоусон оценил достоинства и недостатки своего перехода в австрийскую топ-команду, где его напарником будет четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен.

«В этом, безусловно, есть свои плюсы и минусы. Думаю, что мне будет просто полезно и интересно наблюдать за профессионалами своего дела.

И я знаю, что это будет невероятно сложно, много трасс, на которых я никогда не выступал. Но да, быть за рулём машины, которая только что выиграла чемпионат мира, как гонщику это невероятно интересно. Однако я полностью осознаю, насколько это будет сложно.

Но я буду среди лучших, с которыми можно сравнить себя и у которых можно учиться. И нет никого лучше, чтобы… Я буду иметь доступ к каждой сессии, ко всем данным, вещам, которые я смогу видеть», — приводит слова Лоусона Sky Sports.

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