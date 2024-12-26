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Хорнер оценил способность Ферстаппена улучшать машину

Хорнер оценил способность Ферстаппена улучшать машину
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подчеркнул важную способность Макса Ферстаппена оставлять технические отзывы о проблемах в машине, чтобы находить причины и исправлять их.

«Он просто очень прямо указывает на то, какие факторы ограничивают его и какие характеристики машины не позволяют ему ехать быстрее. Поэтому он очень чётко указывает: «Вот где мы теряем время на круге, сосредоточьтесь на этом».

В середине сезона наши инструменты не коррелировали с трассой, и именно здесь ему пришлось сыграть ключевую роль, указав инженерам основные направления, на улучшении которых им нужно было сосредоточиться. И затем в конце года мы увидели, что темп начал возвращаться», — приводит слова Хорнера Autosport.

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