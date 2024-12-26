Боттас — о роли резервного гонщика в «Мерседесе»: иногда нужно сделать шаг назад

35-летний финский автогонщик Формулы-1 Валттери Боттас высказался о том, как относится к роли резервного пилота в немецкой команде «Мерседес».

«Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы сделать два шага вперёд. Сейчас для меня главное — составить представление о том, что я буду делать на два-три года вперёд, как лучше всего этого добиться и как лучше всего снова занять место на стартовой решётке Формулы-1.

Но, с другой стороны, да, это резервная роль. Впереди много работы и возможностей, но в то же время это отличный бренд, крупный производитель автомобилей. Я был там пять лет назад, и это действительно могло бы открыть передо мной новые возможности», — приводит слова Боттаса издание Racignnews365.