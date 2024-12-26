Херберт дал Норрису совет, который поможет Ландо стать чемпионом

Бывший гонщик Формулы-1, ныне стюард Джонни Херберт дал совет британскому пилоту и вице-чемпиону сезона 2024 года Ландо Норрису, представляющему команду «Макларен».

«Норрису нужно чаще противостоять Ферстаппену. Он был очень откровенен в том, что, возможно, в этом году он не демонстрировал свой лучший пилотаж и конкурентоспособность. Из того, что я слышал, Норрис осознал, что это то, что он должен сделать, чтобы измениться», — приводит слова Херберта издание Racingnews365.

«Макларен» в 2024 году завоевал Кубок конструкторов, а руководитель коллектива рассказал о ключевом вкладе бывшего сотрудника «Ред Булл» в успех команды.