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Херберт дал Норрису совет, который поможет Ландо стать чемпионом

Херберт дал Норрису совет, который поможет Ландо стать чемпионом
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне стюард Джонни Херберт дал совет британскому пилоту и вице-чемпиону сезона 2024 года Ландо Норрису, представляющему команду «Макларен».

«Норрису нужно чаще противостоять Ферстаппену. Он был очень откровенен в том, что, возможно, в этом году он не демонстрировал свой лучший пилотаж и конкурентоспособность. Из того, что я слышал, Норрис осознал, что это то, что он должен сделать, чтобы измениться», — приводит слова Херберта издание Racingnews365.

«Макларен» в 2024 году завоевал Кубок конструкторов, а руководитель коллектива рассказал о ключевом вкладе бывшего сотрудника «Ред Булл» в успех команды.

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