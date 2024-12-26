Боттас рассказал, почему роль резервного пилота может быть сложной для него

35-летний финский автогонщик Формулы-1 Валттери Боттас рассказал о возможных сложностях в роли резервного пилота немецкой команды «Формулы-1».

«На мой взгляд, для меня это может быть сложно, может быть даже болезненно, потому что мне просто хочется участвовать в гонках. Но я думаю, что всё ещё могу внести большой вклад в работу команды с моим опытом. К «Мерседесу» также присоединился пилот-новичок [Андреа Кими Антонелли], которому понадобится некоторая помощь.

Думаю, мне просто нужно быть чем-то занятым и продолжать делиться всеми знаниями, которые у меня есть. И, уверен, это правильный путь», — приводит слова Боттаса издание Racingnews365.