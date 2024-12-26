Экс-пилот Формулы-1 о сезоне-2025: многие начинают рассуждать так же, как Макс Ферстаппен

Бывший гонщик Формулы-1, ныне стюард Джонни Херберт высказался по поводу сезона-2025 и порассуждал о борьбе в личном зачёте, намекнув на заимствование философии борьбы четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» из команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена другими пилотами.

«Это действительно хороший момент, когда многие гонщики начинают думать так же, как Макс. Будет очень интересно посмотреть, кто окажется на вершине личного зачёта в следующем году.

В следующем сезоне, возможно, будет непросто, но это то, что необходимо Формуле-1, — острые углы регламента в сочетании со здравым смыслом. Макс Ферстаппен оказывает давление на всех», — приводит слова Херберта издание Racingnews365.