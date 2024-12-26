Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экс-пилот Формулы-1 о сезоне-2025: многие начинают рассуждать так же, как Макс Ферстаппен

Экс-пилот Формулы-1 о сезоне-2025: многие начинают рассуждать так же, как Макс Ферстаппен
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне стюард Джонни Херберт высказался по поводу сезона-2025 и порассуждал о борьбе в личном зачёте, намекнув на заимствование философии борьбы четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» из команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена другими пилотами.

«Это действительно хороший момент, когда многие гонщики начинают думать так же, как Макс. Будет очень интересно посмотреть, кто окажется на вершине личного зачёта в следующем году.

В следующем сезоне, возможно, будет непросто, но это то, что необходимо Формуле-1, — острые углы регламента в сочетании со здравым смыслом. Макс Ферстаппен оказывает давление на всех», — приводит слова Херберта издание Racingnews365.

Материалы по теме
Херберт дал Норрису совет, который поможет Ландо стать чемпионом
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android