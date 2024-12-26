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Хорнер рассказал о причине усталости сотрудников «Ред Булл»

Хорнер рассказал о причине усталости сотрудников «Ред Булл»
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, как рекордное количество гоночных выходных отразилось на его сотрудниках в австрийском коллективе.

«Это был самый масштабный сезон в истории, 24 гонки, тройник в конце, переезд из Лас-Вегаса с огромной разницей во времени в Катар. Глядя на парней и девушек в боксах, я понимаю, как они испытали и прочувствовали, что это был долгий и трудный год.

Такова Формула-1 в наши дни, но это довольно изнурительно. И, конечно, сейчас короткое межсезонье, не успеешь оглянуться, как пролетят рождественские праздники, а потом сразу же вернёмся к работе в январе», — приводит слова Хорнера издание GPblog.

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