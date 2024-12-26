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Босс «Мерседеса» Вольф заявил, что болиды останутся в чёрных цветах из-за Хэмилтона

Босс «Мерседеса» Вольф заявил, что болиды останутся в чёрных цветах из-за Хэмилтона
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Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф объяснил, что болиды коллектива останутся в чёрных цветах из-за семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона, который будет выступать за «Феррари» в 2025 году.

«Льюис — явление мирового масштаба, и, несомненно, он сыграл свою роль в том, что бренд «Мерседес» стал немного более острым, современным и экстравагантным. Но Льюис оказал на команду с точки зрения разнообразия огромное влияние — сегодня у нас большая часть коллектива состоит из разных групп и меньшинств, и это сделает нас сильнее, потому что это разные культуры, разные представления и перспективы.

Он заставил нас встать на колени [время акции Black Lives Matter], когда нам нужно было это сделать, и он помог нам выкрасить машину в чёрный цвет, и она останется чёрной. Мы не собираемся уходить оттуда», — приводит слова Вольфа издание PlanetF1.

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