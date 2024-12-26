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Кто станет чемпионом Формулы-1 в сезоне-2025?

Кто станет чемпионом Формулы-1 в сезоне-2025?
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В 2025 году поклонников автоспорта ожидает очередной сезон Формулы-1, который станет последним перед началом действия нового регламента 2026 года. Последние сезоны действия прошлых регламентов дарили фанатам насыщенную борьбу за чемпионство, особенно в личном зачёте. Но начиная с 2021 года победу одерживал гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, завоевавший четыре подряд титула.

«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: кто станет чемпионом Формулы-1 в сезоне-2025?

В минувшем сезоне борьба за титул развернулась между Ферстаппеном и британцем Ландо Норрисом из «Макларена», который по итогам стал вице-чемпионом. Макс завоевал титул досрочно по итогам Гран-при Лас-Вегаса.

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