Читатели «Чемпионата» считают, что Лоусон проведёт один сезон в составе «Ред Булл»

Результаты опроса показали: читатели «Чемпионата» считают, что 22-летний новозеландский гонщик Формулы-1, ставший боевым пилотом «Ред Булл», Лиам Лоусон проведёт в составе австрийского коллектива один сезон, возможно, даже неполный.

О подписании новозеландца стало известно 19 декабря, после того как официальные источники «Ред Булл» сообщили о решении мексиканского гонщика Серхио Переса покинуть австрийскую команду. На счету Лоусона 11 проведённых Гран-при в «Королевских гонках». Лиам заменил австралийца Даниэля Риккардо после Гран-при Сингапура — 2024.

Ранее «Чемпионат» запустил новый опрос, в котором вы можете выбрать, кто, на ваш взгляд, станет чемпионом сезона-2025.