Ферстаппен намекнул, что может стать пилотом «Мерседеса» за пределами Формулы-1

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», намекнул, что может стать пилотом других коллективов за пределами «Королевских гонок».

«Когда я рассуждаю или задумываюсь о смене команды, то речь идёт не только о Формуле-1. После карьеры в «Королевских гонках» у меня есть несколько целей, таких как WEC [Чемпионат мира по гонкам на выносливость] и моя собственная команда. Многое меняется, и в конечном счёте должна быть какая-то итоговая программа на будущее.

С кем я собираюсь реализовать свои мечты? Я веду такие дискуссии с разными коллективами. «Мерседес», «Феррари», «Астон Мартин». И это даже не связано с самой Формулой-1. «Ред Булл», конечно, тоже многое делает за пределами Формулы-1. Так что я рассматриваю все варианты и в конце концов выбираю то, что считаю лучшим», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.