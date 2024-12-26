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Оскар Пиастри: Макс Ферстаппен — абсолютно безжалостный гонщик

Оскар Пиастри: Макс Ферстаппен — абсолютно безжалостный гонщик
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Австралийский гонщик Формулы-1 из команды «Макларен» Оскар Пиастри высказался по поводу борьбы с четырёхкратным чемпионом «Королевских гонок» Максом Ферстаппеном из «Ред Булл».

«Вы ничего не можете забрать у Макса с точки зрения его способностей, с точки зрения его успеха и результатов. Ферстаппен, безусловно, невероятно безжалостный гонщик. Наблюдая за его карьерой, я вижу, что он невероятно усложняет жизнь и раздвигает границы правил.

Иногда, да, бывали моменты, когда он переходил границы дозволенного. Жёсткие гонки — это то, чего мы все ожидаем. И я не думаю, что вы найдёте кого-то на стартовой решётке, с кем было бы легко соревноваться.

Но талант Макса неоспорим. В этом году он — очень достойный чемпион, и я надеюсь, что мы сможем выйти в следующем сезоне в отличной форме и с самого начала принять вызов в борьбе за чемпионство», — приводит слова Пиастри издание Racingnews365.

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