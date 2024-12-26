«Есть ещё три команды». Зак Браун не считает «Макларен» главным фаворитом сезона-2025

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун скромно ответил на вопрос о том, что их команду считают главным кандидатом на победу в 2025 году.

«Называть фаворитами самих себя — это слишком высокомерно. Хоть я и не вижу причин не считать нас одними из фаворитов. Сейчас есть четыре команды, способные на регулярной основе оказывать конкуренцию друг другу в борьбе за чемпионство, и трудно выделить кого-то одного из этой четвёрки перед стартом следующего сезона.

Есть как минимум ещё три команды, которые имеют хорошие шансы на победу в сезоне 2025 года, да и кроме того, возможны сюрпризы от других коллективов. Все настроены выиграть как в кубке Конструкторов, так и в личном зачёте», — приводит слова Брауна Racer.