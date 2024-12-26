Ферстаппен высказался об отношении к Норрису после резонансных слов Ландо в Бразилии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что спокойно отнёсся к словам гонщика «Макларена» Ландо Норриса. После Гран-при Бразилии минувшего сезона британец заявил, что Ферстаппен победил благодаря удаче, а не таланту. Напомним, Макс тогда стартовал 17-м, а Ландо — с поула.

«У Ландо взяли интервью сразу после гонки, где он, без сомнения, получил удар с психологической точки зрения. Я знаю Ландо, и в тот момент он сильно разочаровался в себе. В то время перед ним просто не должно было быть камеры. Ландо — хороший человек. Он был просто очень разочарован. Если задают подобные вопросы в момент, когда ты всё ещё расстроен, быстрые ответы получаются такими. Я не воспринимаю это всерьёз», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

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