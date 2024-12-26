Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен высказался об отношении к Норрису после резонансных слов Ландо в Бразилии

Ферстаппен высказался об отношении к Норрису после резонансных слов Ландо в Бразилии
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что спокойно отнёсся к словам гонщика «Макларена» Ландо Норриса. После Гран-при Бразилии минувшего сезона британец заявил, что Ферстаппен победил благодаря удаче, а не таланту. Напомним, Макс тогда стартовал 17-м, а Ландо — с поула.

«У Ландо взяли интервью сразу после гонки, где он, без сомнения, получил удар с психологической точки зрения. Я знаю Ландо, и в тот момент он сильно разочаровался в себе. В то время перед ним просто не должно было быть камеры. Ландо — хороший человек. Он был просто очень разочарован. Если задают подобные вопросы в момент, когда ты всё ещё расстроен, быстрые ответы получаются такими. Я не воспринимаю это всерьёз», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

Материалы по теме
Оскар Пиастри: Макс Ферстаппен — абсолютно безжалостный гонщик

Ландо Норрис поздравил Макса Ферстаппена с чемпионством:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android